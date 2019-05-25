بعد جمعة لاهبة.. انخفاض متواصل اليوم وغداً على درجات الحرارة

اعلن موقع “طقس العرب”، إن انخفاضاً تدريجيا وملموساً على درجات الحرارة قد بدأ اليوم السبت في الجبال، مع فرصة لزخات متفرقة على الشرق والجنوب.

نهارا، تنخفض درجات الحرارة بعد تراجع الكتلة الحارة، لكنها تستمر أعلى من معدلاتها في مثل هذ العام؛ أي بحدود 5-6 درجات مئوية. ويكون الطقس حاراً نسبياً في الجبال والشمال والوسط، في حين يستمر حاراً في بقية المناطق.

وتظهر سُحب متوسطة وعالية بخاصة على أجزاء من الشرق والجنوب، مع احتمالية هطول زخات محلية خفيفة.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في المناطق الصحراوية مع ساعات الظهر والعصر، تترافق معها هبات تثير الأتربة والغبار في الطرق والمناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية.

ليلاً؛ تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالفترة السابقة، ويسود طقس معتدل بخاصة في الجبال والسهول. وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية.

وتوقع “طقس العرب” انخفاضا آخر على درجات الحرارة نتيجة لتراجع الكتلة الحارة المؤثرة على المملكة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا العام بقليل.

وتكون الأجواء أكثر اعتدالاً في المناطق الجبلية مقارنة بالفترة الماضية، في حين تستمر حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وبشكل لافت في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية.

وتستمر السحب المتوسطة والعالية بالظهور على أجزاء من الشرق والجنوب مع فرصة لزخات خفيفة فيها.