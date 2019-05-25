البنتاغون يتهم إيران بتنفيذ هجوم الفجيرة بواسطة ألغام لاصقة 

وأكد الأدميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة، امس الجمعة، في إفادة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن الجيش الأمريكي ينسب الهجوم على ناقلات النفط في الفجيرة، إلى الحرس الثوري الإيراني.

وقال جيلداي،: إن ” الهجوم جاء حملة تقودها طهران، دفعت واشنطن إلى نشر قوات جديدة في المنطقة”.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان بنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط لردع التهديدات الإيرانية.

واتفق ترامب وشاناهان خلال لقائهما اليوم على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وكانت خارجية الإمارات قالت، يوم الأحد الماضي، إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها) تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

ومن بين تلك السفن اثنتان تتبعان السعودية، حيث أعلنت الرياض، يوم الاثنين، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وجاء الهجوم على السفن الأربع على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.