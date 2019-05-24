احذروا.. اليوم الجمعة ذروة الموجة الشديدة السخونة

عمان _ (بترا)

تبقى المملكة اليوم الجمعة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (10-11) درجة مئوية ، لذا تسود أجواء حارة جداً وجافة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهنالك فرصة ضعيفة خلال ساعات المساء لهطول زخات محلية خفيفة من المطر شرق المملكة. ووفق دائرة الأرصاد الجوية، تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية، وفي ساعات الليل تكون الاجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس.

أما يوم غد السبت فينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم ما بين 39 – 22 درجة مئوية 37 – 22 والمناطق الجنوبية 14 – 3 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 45 والصغرى 26 درجة مئوية.