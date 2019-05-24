احتراماً لشهر الصوم.. أحلام تنشر صورة لها بعباءة سوداء وحجاب

نشرت المغنية الإماراتية أحلام، صورة قديمة لها بالعباءة السوداء والحجاب، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وسط إعجاب الآلاف من متابعيها.

وعلقت “أحلام” على الصورة قائلة: “كيف رضاكم عن عبادتكم في رمضان امانه اللي يحس انه مقصر يكتب واللي يحس ان يحاول ويحاول يكتب واللي يحس انه بيجتهد اكثر يكتب ومن فيكم ختم القرآن في نص رمضان ومن فيكم بيختم في اخر رمضان ومن فيكم ختم اكثر من ختمه الله يتقبل مني ومنكم”.

وأضافت: “شهر رمضان قاعد يطير تخيلوا اليوم 15 اسعوا للدعاء والصلاة والقرآن واتركوا كل شي لله تعالى من ترك شيئاً لله عوضه الله بشيء خير منه بإذن الله”.

وأثار كلامها تفاعل الجمهور بشكل كبير، من خلال تعليقاتهم التي أثنت على كلماتها وتصرفها الملتزم خلال شهر رمضان.

ومن بين التعليقات التي وردت على الصورة المعاد نشرها:

تقول “مرام”: “والله بدون مكياج تبينين اصغر ياريت تضل ملامحك بسيطة حلوه بدون الاقنعة والطحين والمبالغة”.