نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يزور جدة للاستئناس باراء ابن سلمان "النيّرة"حول التعامل مع "قوى الحرية والتغيير"
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جرينتش+2 01:04
إصابة 16 مواطناً بالرصاص والاختناق اليوم في “جمعة التكافل والتراحم” شرق قطاع غزة

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