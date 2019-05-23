وفاة شخص اثر دهسه وسقوطه في نفق الدوار السابع بجبل عمان

توفي اليوم شخص اثر دهسه من قبل مركبة، وسقوطه أسفل نفق الدوار السابع بجبل عمان .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الاسعاف قامت بإخلاء الوفاة إلى مستشفى دار السلام.