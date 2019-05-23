 مؤتمر البحرين للخداع الاقتصادي والسياسي وتمرير ” صفقة القرن “

اعتقال شاب امريكي بولاية نيوجيرسي هدد بتفجير برج ترامب والقنصلية الاسرائيلية في نيويورك لانه متعاطف مع "حماس"
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جرينتش+2 04:07
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