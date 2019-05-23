غدر الزمان.. مقطع نادر للشاب القذافي في خيمته وسط البادية/ فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وظهر القذافي في الفيديو الذي نشره مناصروه، وهو يجلس مع أسرته في منطقة نائية حين كان أبناؤه لا يزالون صغارا، ويلعبون حوله.

وعلق ناشر الفيديو عليه بالقول: هنا مقاتل مناضل مجاهد.. من الخيمة من البادية”.

وتابع: “تسجيل مرئي قديم للعقيد الراحل والساعدي والمعتصم بالله وهانيبال وهناء”.

وتفاعل النشطاء مع الفيديو الذي حاز على إعجاب الكثير من مؤيدي الزعيم الراحل، حيث أحد المستخدمين على المقطع بالقول: “هذا القذافي الإنسان الذي لم نكن نراه!”.