صواريخ المقاومة ترعب ابناء مستوطني غلاف غزة وتمنعهم من الاستحمام لوحدهم

استطلع مراسل القناة العبرية 13 في الجنوب، تمير ستايمن، جولات التصعيد التي شهدتها الآونة الأخيرة مع غزة، موضحا أنه رأى خلال تلك الجولات الخوف والذعر الكبيرين في عيون المستوطنين الصهاينة بمنطقة غلاف غزة.

وبحسب القناة 13، فقد أوضح تمير بأن جيلا مذعورا جديدا نما وترعرع في مستوطنات غلاف غزة؛ بسبب جولات التصعيد التي شهدها العام الأخير.

ومن بين الأمثلة التي عرضها المراسل تمير عن الحالة النفسية المزرية التي يعيشها مستوطني غلاف غزة في ظل الوضع الأمني القائم، أن شبان غلاف غزة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-20 يخافون من الاستحمام لوحدهم، حيث أنهم لا يستحمون إلا برفقة أحد والديهم من شدة الخوف والذعر والهلع المسيطر عليهم.

كما أن شبان وفتيات غلاف غزة أصبحوا يخافون من إغلاق باب الحمام بشكل كامل عند دخولهم الحمام، خوفا من أن تدوي صافرات الإنذار وهم في الحمام.

ومن بين الأمثلة أيضا الناجمة من تأثير الوضع الأمني، طالب مستوطنو الغلاف بعدم إطلاق صافرات والألعاب النارية في يوم الذكرى الماضي، لكي لا يتجدد الخوف والهلع لدى أبنائهم.