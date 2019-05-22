4 إصابات، احداها خطرة، في مشاجرة عائلية بلواء دير علا

اعتقال شاب امريكي بولاية نيوجيرسي هدد بتفجير برج ترامب والقنصلية الاسرائيلية في نيويورك لانه متعاطف مع "حماس"
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