اعتقال شاب امريكي بولاية نيوجيرسي هدد بتفجير برج ترامب والقنصلية الاسرائيلية في نيويورك لانه متعاطف مع "حماس"
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جرينتش+2 04:06
جمعية حماية المستهلك تطالب بإخضاع المستلزمات الطبية للجنة تسعير الادوية

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