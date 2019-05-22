تركيا تؤكد اطماعها الاحتلالية وتعلن رفضها مغادرة مواقعها بالشمال السوري

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يوم أمس الثلاثاء، أن بلاده لن تخلي موقع المراقبة العسكري التابع لها في إدلب، بعد هجوم يشتبه بأن قوات من الجيش السوري نفذته هذا الشهر.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أكار الذي قال: “إخلاء موقع المراقبة في إدلب بعد هجوم النظام لن يحدث بالتأكيد، ولن يحدث في أي مكان”.

وأضاف أكار قائلا: “لن تتراجع القوات المسلحة التركية من مكان تمركزها”.

وتابع أكار قائلا: “يبذل النظام ما في وسعه للإخلال بالوضع القائم، مستخدما البراميل المتفجرة والهجمات البرية والقصف الجوي”.

ومنذ العام الماضي، حظيت المنطقة بحماية جزئية من خلال وقف لإطلاق النار توسطت فيه روسيا وتركيا، لكن معظم المعارك التي وقعت في الآونة الأخيرة كانت في تلك المنطقة العازلة.