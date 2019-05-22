الطقس البديل.. برودة وامطار الشتاء الماضي يقابلها التهاب درجات الحرارة حالياً

تتأثر المملكة اليوم الاربعاء بكتلة هوائية حارة وجافة، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرا ارتفاع قليل آخر على الحرارة غدا، وتكون الاجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وحارة جداً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة .

كما يطرأ ارتفاع قليل آخر على الحرارة يوم الجمعة، وتكون الاجواء جافة وحارة جدا بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا تتحول مساء الى جنوبية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم، ما بين 36 – 23 درجة مئوية، والمناطق الجنوبية 34 – 18، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.