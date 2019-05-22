إرادة إلهية سامية برفع قدر ام الشهيد نعالوة

استمرارا لمعركة الحق والباطل على أرض فلسطين المحتلة بين الغزاة وأهلها الصامدين وفي حرب نفسية مسعورة على كل الشعب الأعزل، فرضت محكمة “سالم” العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، غرامة مالية قيمتها 50 مليون شيكل (13 مليون و890 دولارًا) على والدة الشهيد أشرف نعالوة الذي نالت أسمى مراتب الفخار الرباني كام شهيد، وأكرم بها من رتبة وعلو.

وذكرت المحكمة الإسرائيلية في قرارها أن الغرامة ستدفعها “أم أشرف” لأهالي القتلى المستوطنين الذين قُتلوا في عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد في المجمع الصناعي الاستيطاني “بركان” العام المنصرم.

وأوضح المركز الحقوقي في بيان له امس الثلاثاء، أن طلب أهالي المستوطنين القتلى ينص على دفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون شيكل، وحكم بالسجن لمدة 5 سنوات.

وفي 7 تشرين أول/ أكتوبر 2018، نفذ أشرف نعالوة عملية إطلاق نار على ثلاثة مستوطنين بمصنع كان يعمل فيه بالمنطقة الاستيطانية “بركان” بالضفة الغربية، وقتل اثنين وأصاب الثالث.

وبعد نحو شهرين من مطاردته، اغتالت وحدة خاصة إسرائيلية “نعالوة” في منزل كان يختبئ فيه بمخيم “عسكر الجديد” شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واعتقل جيش الاحتلال، والدي نعالوة وشقيقه، بشبهة المعرفة المسبقة بنيته تنفيذ الهجوم، كما هدم لاحقًا منزل العائلة في ضاحية شويكة شمالي مدينة طولكرم.

وختاما نزجي 13 مليون تحية للوالدة التي أنجبت بطلا بحجم الشهيد أشرف الذي أذل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو يختفي لمدة طويلة رغم الإمكانيات المتاحة لوجستيا واستخباريا، إلى ان إذن الله له بالإرادة الإلهية السامية بالترفيع لرتبة شهيد.