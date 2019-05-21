9 إصابات بحادثي تدهور في المفرق وتصادم على الطريق الصحراوي

اصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض اثر حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء، بين مركبتين على الطريق الصحراوي/ بعد تحويلة ضبعا في محافظة مأدبا.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأردن ومستشفى النديم الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.

كما أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم جراء حادث تدهور على طريق المفرق رحاب.

وقالت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، ان فرق الإسعاف في دفاع مدني المفرق قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفيي المفرق الحكومي والملك طلال العسكري وحالتهم العامة متوسطة.