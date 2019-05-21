يجب ألا ترعبنا صفقة القرن

هناك تركيز إعلامي على ما يسمى صفقة القرن، وعدد من وسائل الإعلام تتناول الموضوع وكأنها على يقين من بنودها وأن هذه البنود يجري تطبيقها. إنها تثير الهلع في صفوف المواطنين وكأن حافلات ترامب جاهزة لتحميلنا من الضفة الغربية وغزة وإلقائنا في سيناء أو على شواطئ البحر الأحمر وخليج العقبة، أي في منطقة المثلث المصري السعودي الأردني. مهلا، الأمور حتى لو كانت صحيحة لا تتم هكذا.

يقول بعضهم إنه يجري تطبيق صفقة القرن منذ زمن، وإن الإجراءات الصهيونية المستمرة في نهب الأرض والبناء الاستيطاني ما هي إلا جزء من الصفقة. هذا غير صحيح لأن الإجراءات الصهيونية مستمرة منذ عام 1967، وإجراءات تهويد القدس بدأت منذ اليوم الأول لاحتلالها. ما يجري على مدى السنوات الأخيرة يندرج تحت عنوان تهويد الضفة الغربية التي تريد منظمة التحرير إقامة دولة عليها. الصهاينة مستمرون بصناعة واقع على الأرض يحوّل المستوطنات أو بعضها إلى مصدر رزق للفلسطينيين، وتحويلها بذلك إلى مراكز للاعتياش، وتحويل القرى الفلسطينية إلى أفلاك تجد خبزها عند المستوطنين. هذه ليست صفقة القرن، إنما هي سياسة صهيونية ثابتة وواضحة للعيان.

الملاحظ أن ترامب أجل إعلان صفقته عدة مرات، وكلما اختار موعدا جديدا للإعلان، انتقل إلى موعد آخر. والسبب ليس لأنه يجري عليها تعديلا، لكن لأنه ومستشاريه يجدون مع كل موعد أن البيئة المتوفرة في المنطقة والتي يمر بها الفلسطينيون الآن غير مناسبة للإعلان ما قد يؤدي إلى فشل الصفقة. وهذا صحيح. عدد من البلدان العربية يتفق مع صفقة القرن، والفلسطينيون يجمعون على رفضها بغض النظر عن محتواها، والإقليم العربي الإسلامي يعيش ظروفا مضطربة ومتوترة، وهناك في الإقليم قوى حاضرة وقوية يمكن أن تُفشل الصفقة مثل حماس والجهاد وحزب الله وإيران. وإذا كان الصهاينة غير قادرين على إخضاع غزة وهي ذات المساحة الصغيرة، فهل سيقوون على إخضاع مساحات شاسعة بأعداد سكان كبيرة؟ لا هم ولا الأمريكيون قادرون.

صفقة القرن لم تُعلن بعد، وما نستند إليه الآن في الحديث عن الصفقة هو تحليلات سياسية وتسريبات إعلامية. في التحليل، نحن نستند إلى المقدمات التي حاكها ترامب، وبالتالي لا نستبشر خيرا من صفقته. المقدمات هي أن ترامب نقل سفارته إلى القدس، وأغلق مكتب منظمة التحرير، وقطع الأموال عن وكالة الغوث، وقطع أموالا عن السلطة، الخ. كل قراراته تصب في معاداة الشعب الفلسطيني والانتصار للصهاينة. ولهذا نتوقع أن تكون الصفقة امتدادا لعداواته للشعب الفلسطيني وانتقاصا خطيرا من حقوق الشعب الفلسطينية بخاصة حق العودة الذي هو الثابت الفلسطيني الأول. ولهذا نتوقع أن تنطوي الصفقة على القيام بإجراءات تؤدي إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية التي يتواجدون فيها أو نقلهم إلى جهة أخرى قد يكون اسمها فلسطين الجديدة.

صفقة القرن لن تقف ضد الاستيطان من حيث أن ترامب صهيوني أشد من الصهاينة، وهي ستنص على بنود تجعل من السهل على الصهاينة تهويد الضفة الغربية. وماذا عن السكان في الضفة الغربية وغزة. سيقدم ترامب إغراءات مالية للفلسطينيين وسيعدهم بفرص عمل وفيرة، وبرواتب وأجور عالية إن هم وافقوا على صفقته. ولديه كما لدى بعض البلدان العربية الاستعداد لتمويل إقامة مدن وقرى وإقامة مصانع ومزارع ومراكز خدمية من أجل تسهيل الحياة على الفلسطينيين في مكان إقامتهم الجديد. ومن ناحية أخرى، سيقوم الصهاينة بدعم من ترامب بالضغط على الفلسطينيين معيشيا وأمنيا من أجل دفعهم للهجرة خارج الضفة والقطاع. أي أن السياسة الترامبية ستشمل الإغراء والضغوط.

هل هذا مشروع قابل للتطبيق؟ لا. غزة تعيش أوضاعا قاسية جدا على مدى سنوات وبالرغم من ضنك العيش وضيق الحياة، بقي أهل غزة ثابتين صامدين وصدوا بشجاعة محاولات الجيش الصهيوني اقتحام القطاع. هؤلاء لن يجدوا حياة أشد قسوة من الحياة التي يخبرونها الآن، ولن يتمكن أحد من دفعهم خارج وطنهم. أما أهل الضفة الغربية وعلى الرغم من تدهور الثقافة الوطنية لديهم تعلموا دروسا عبر التاريخ مفادها أن أسوأ القرارات تتمثل في ترك الوطن للغزاة الطامعين. وكل من يترك وطنه يجد حياة ذل ومهانة وفقر وإهانة.

إذا كان هناك خطر في التساوق مع خطة ترامب إن تم إعلانها فذلك من قبل أهل أوسلو. فمن تنازل عن 21 ألف كم2 يمكن أن يتنازل عن الستة آلاف الباقية. لكن نرجو الله أن يثبت المنظمة والسلطة على موقف الرفض.

العنصر الفلسطيني هو الحاسم في كل الموضوع. ماذا سيجني ترامب إذا وافق كل العالم على صفقته ورفض الفلسطينيون. الآن وتحت الظروف التاريخية القائمة، لن تتكرر تجربة عام 1948، وكل محاولات الاقتلاع لن تنجح. نحن لن نترك أرضنا ولن نترك وطننا ونحن هنا باقون، والصهاينة بإذن الله زائلون. الظروف الدولية التي يزدهر فيه الإعلام ومبادئ حقوق الإنسان، وجمعيات الدفاع عن الحقوق، وتتميز بوعي سياسي عالمي لا تسمح بما سمحت به ظروف النكبة عام 1948.

المشكلة عندنا نحن الفلسطينيين. الظروف الداخلية التي نعيشها الآن مصابة بالشلل، ونحن منقسمون تائهون، والقيادة السياسية عندنا لا تملك رؤية أو خطة أو استراتيجية أو برنامجا تطلب من الشعب تطبيقه. نحن في حالة ضعف، فإن كان سيأتينا العدو فذلك سيكون من قبلنا. ولهذا علينا أن نسارع إلى تغيير من نحن فيه وأن نرص الصفوف بدون إقصاء أو عنصرية أو أحقاد وكراهية. ما نحن فيه هو نقطة الضعف الخطيرة التي ينفذ منها الأعداء.