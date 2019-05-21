قال ان الوضع السوري الآن افضل.. الاسد يؤكد أنه لا يمكن لإنسان يخون الوطن أن يكون مؤمناً صادقاً
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عُمان تدخل على خط الوساطة بين امريكا وايران.. فما هو الجديد؟

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