الدفاع المدني يحذر من موجة الحر وامانة العاصمة تريح عمال الوطن في ساعات الظهيرة

قررت أمانة عمان الكبرى إيقاف عمال الوطن عن العمل في ساعات الظهيرة خلال الموجة الحارة التي ستشهدها المملكة اعتباراً من يوم غد وخلال الأيام المقبلة .

وقال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة، المهندس باسم الطراونة أن مديرية المناطق قد وزعت واقيات الرأس على العمال، وأكدت على إرتدائها مع زي العمل، وتعزيز الجهود خلال الفترة الصباحية .

وكانت مديرية الدفاع المدني قد دعت إلى اتباع جملة من الإرشادات الوقائية خلال موجة الحر السائدة، كما دعت المواطنين الى الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 وقت الحاجة.

ونصحت المديرية في بيان لها اليوم الثلاثاء بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة ويفضل غير الداكنة، ووضع أغطية الرأس الواقية والقبعات، واخذ قسط من الراحة خصوصاً الأشخاص العاملين في القطاعات الإنشائية أو الزراعية ومربي المواشي والذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة وبخاصة في منطقة الأغوار والعقبة .

كما نصحت بتجنب التسوق في وقت الذروة (الظهيرة)، ومراعاة عدم اصطحاب الأطفال أثناء التسوق وتجنب إشعال النار في مناطق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية درءا لنشوب الحرائق.

ودعت إلى مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل في الأجواء الحارة، كما دعت إلى عدم تحميل اباريز الكهرباء أكثر من طاقتها خلال تشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على إبريز واحد.