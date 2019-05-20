قال ان الوضع السوري الآن افضل.. الاسد يؤكد أنه لا يمكن لإنسان يخون الوطن أن يكون مؤمناً صادقاً
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جرينتش+2 10:22
حسني مبارك يساوي بين اطماع ايران واسرائيل في الوطن العربي ويدعو لمواجهة الطرفين

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