بغياب طاهر المصري.. أحمد عبيدات يشهر في مؤتمر صحفي اليوم “التجمع الوطني للتغيير”

أعلن اليوم الاثنين، عن التجمع الوطني للتغيير، وذلك خلال مؤتمر صحافي ترأسه رئيس الوزراء الأسبق، أحمد عبيدات.

وبحسب عبيدات فقد تمت مناقشة أهداف التجمع على مدار شهر، وأنه “مشروع مستقبلي للإصلاح الجذري”

وأضاف أن التجمع “يسعى بشكل رئيسي للتعبير عن آمال وطموحات الاردنيين في المدن والريف والمخيمات”، مشيًرا إلى أنهم ملتزمون بالنضال السلمي وحرية الرأي التي كفلها الدستور”.

كما أكد “التزامه بوضع برنامج مفصل سياسي اقتصادي”.

وأشار عبيدات إلى أنه “يطمح لأن يكون التجمع إطاراً عملياً لكل من يؤمنون بهذا الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والعقائدية”.

وأكد أنه من “أهداف التجمع الأساسية إطلاق الحريات العامة، وتطوير قوانين الأحزاب والانتخاب، وإطلاق سراح كل معتلقي الحراك، ووقف العمل باتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني”.

وقد غاب رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، عن إشهار التجمع السياسي، الذي أعلن سابقاً عن تأسيسه مع الرئيس عبيدات الذي برر غياب المصري، بأن عارضاً صحياً طارئاً قد استوجب تواجده في ميونخ لتلقي العلاج.