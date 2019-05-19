16 إصابة في تفجير ارهابي بالقاهرة استهدف حافلة تقل سياحا من دولة جنوب افريقيا/ فيديو

القاهرة- وكالات

قالت السلطات المصرية، إن أكثر من 16 سائحا، أصيبوا في تفجير استهدف حافلتهم اليوم، بالقرب من المتحف المصري الكبير، بمنطقة الجيزة، في العاصمة القاهرة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لحافلة السياح التي تم استهدافها بالتفجير، ويظهر فيها موقع التفجير والأضرار التي لحقت بالباص.

كما يظهر عدد من السياح المصابين، جراء التفجير، ونقلهم إلى سيارات الإسعاف.

من جانبها قالت صحيفة اليوم السابع المصرية: إن 25 سائحا كانوا داخل الحافلة، وجميعهم من دولة جنوب إفريقيا.

مشاهد أولية صورها شاهد عيان كان على مقربة من الانفجار الذي استهدف حافلة سياحية امام #المتحف_المصري_الكبير قرب الأهرامات بـ #الجيزة pic.twitter.com/yfp5SWDHtp — Amr Elqazaz (@amrsalama) May 19, 2019