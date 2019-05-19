نوال الزغبي تقرر اعتزال الغناء حين بلوغها سن الستين /فيديو

واصلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تصريحاتها الجريئة والصادمة، كاشفة عن التوقيت الذي ستعتزل فيه الغناء وتأثير المال على الحياة الفنية، في الجزء الثاني من حلقتها مع الإعلامية عائشة عثمان ببرنامج ”عيشة شو“ المذاع على قناة النهار.

وقالت الفنانة نوال الزغبي إنها اتخذت قرار اعتزال الفن قبل ذلك أكثر من مرة، مؤكدة أن المرة الأولى كانت في عز نجاحها، أما المرة الثانية فكانت وقت طلاقها من زوجها ووالد ابنتها تايا.

وأكدت خلال هذا اللقاء امس، أنها تفكر جديًا في قرار اعتزال الفن، وإذا وصلت لسن الستين عامًا، فسوف تتوقف عن الغناء وتعتزل المجال نهائيًا، موضحة أن هناك ظروفًا تدفعك للتفكير في الابتعاد والاعتزال.

وعن تأثير الأموال على الحياة الفنية، أكدت ”الزغبي“ أن الأموال وحدها دون موهبة لا تصنع النجومية في عالم الغناء، مؤكدة أن الأموال من الممكن أن تصنع نجومية على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

وأشارت إلى أن ”السوشيال ميديا“ سلاح ذو حدين، ولذا فإنها تحرص على متابعة موقعي ”تويتر، وإنستغرام“، بنفسها، أما حسابها على الفيس بوك، فتشرف عليه شركة خاصة.

وأكدت أنها ترد على رسائل متابعيها بنفسها، وفي أوقات كثيرة ترد على رسائلهم وفي أوقات أخرى لا تستطيع؛ بسبب كثرة الرسائل وضغوط العمل، مشيرة إلى أنها استجابت لتعليقات متابعيها عندما طرحت ألبومًا من 8 أغانٍ وتفهمت وجهة نظرهم لذا قررت أن تجعله 10 أغانٍ.

كما ردت المطربة الزغبي على إعجاب الفنانة أنغام بصوت المغنية إليسا أكثر منها، قائلة: ”أنغام لديها العديد من الأغاني الجميلة وتاريخها مشرف وكبير، لكنها ليست صديقتي، ولم يغضبني تفضيلها إليسا عليّ في أحد البرامج، وأنا كمان أفضل إليسا عليها“، وذلك بحسب لقائها في برنامج ”مجموعة إنسان“.

وكانت أنغام فضلت صوت إليسا على صوت نوال الزغبي أثناء حلولها ضيفة في برنامج ”Carpool karaoke بالعربي“.