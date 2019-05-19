“مكافحة المخدرات” تحبط محاولة تهريب مليون حبة مخدرة عند معبر حدودي 

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام شخص من جنسية عربية بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وإخفائها داخل مركبته تمهيداً لتهريبها عبر أحد المعابر الحدودية إلى إحدى دول الجوار ، حيث بوشرت التحقيقات للتأكد من صحة تلك المعلومات والقاء القبض على ذلك الشخص وضبط كمية الحبوب المخدرة التي بحوزته.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات تم تحديد موعد تهريب تلك الكمية وألقي القبض على ذلك الشخص فور وصوله للمعبر الحدودي مساء يوم أمس ، وبتفتيش مركبته عثر داخلها على مليون وربع المليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة كانت قد أخفيت بطريقة سرية ، والتحقيقات مستمرة .