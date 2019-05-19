مفتي مصر يطالب بأعمال فنية تنهى عن الزواج العرفي والقاصرات/فيديو

طالب مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، بضرورة إنتاج أعمال فنية ودرامية تناقش أزمة زواج القاصرات والزواج العرفي، باعتبارهما ظاهرتين منتشرتين بشكل كبير في المجتمع المصري، مشددًا على أن من شأن تلك الأعمال أن تقدم حلًّا لهما دون ابتذال أو إسفاف.

وقال علام، خلال حوار في برنامج ”الله أكرم“، المذاع عبر فضائية ”سي بي سي“، امس السبت، إن ”الزواج العرفي وزواج القاصرات، من الأمور السيئة في المجتمع بشكل كبير“، مؤكدًا أنه ”لا يمانع من تناولهما في عمل فني للبحث عن حل لهما دون إسفاف أو ابتذال“.

وأوضح أن ”هناك انحداراً بمستوى العبارة في بعض الأعمال الدرامية“، منوهًا إلى أن ”الطفل الصغير عندما يجد أن هناك فنانًا -وقد يكون مثلًا أعلى له- يتحدث بتلك اللغة سيعمل على تقليده“، محذرًا من ”خطورة تلك الأعمال“، مشددًا على ”ضرورة الالتزام بالأداء الجيد للممثل“.

وأشار إلى أن ”المشاهد الدرامية والسينمائية يجب أن تبحث عن النافع سواء في شهر رمضان أو غير رمضان“، مشددًا على ”ضرورة أن يكون هناك اتساقاً بين المسلك اليومي للصائم في رمضان مع حالة الصوم“.

وأوضح علام أن ”تنوع المخلوقات في الكون يعطي مساحة للعقل أن يدرك عظمة الكون وخالقه، وأن الحركة الكونية يجب أن يواكبها حركة فنية رشيدة“، داعيًا القائمين على الأعمال الفنية، إلى ”البحث عن الجوانب الإيجابية في المجتمع، وتعظيمها“، لافتًا إلى أن ”البحث عن الجوانب السلبية في المجتمع قد لا يفيد، إلا إذا قصدنا من إبراز الجانب السلبي البحث عن كيفية العلاج“.