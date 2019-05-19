بعد تخاذل ترامب.. السعودية تعلن سعيها لتجنب الحرب مع ايران وتدعو لعقد قمتين طارئتين: خليجية وعربية في مكة
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مشعل: واشنطن وتل أبيب تحاولان اجتذاب دول المنطقة لقبول “صفقة القرن”

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