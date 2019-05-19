تحذير للمواطنين.. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اعتباراً من الاربعاء

تشير آخر التحليلات العددية المتوفرة في دائرة الارصاد الجوية الى تأثر المملكة اعتباراً من الاربعاء المقبل بكتلة هوائية حارة وجافة قادمة من اواسط افريقيا تمتد عبر مصر، حيث من المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة تدريجياً لتسجل في العاصمة عمان يوم الاربعاء حوالي 35 درجة مئوية، وهي اعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية،فيما يتوقع ان تسجل مناطق الاغوار والعقبة والبحر الميت ما بين 41-43 درجة مئوية.

وبين مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن التحليلات للكتل الهوائية وحركتها تشير الى ان هذه الكتلة الحارة قد تصل الى ذروتها يوم الجمعة، حيث من المتوقع ان تسجل العاصمة عمان حوالي 38 درجة مئوية، بينما تكون في العقبة والاغوار والبحر الميت ما بين 44-45 درجة مئوية، لذا ننصح المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة.

واوضح المومني، أن من المتوقع ان تنحسر هذه الكتلة الحارة عن المملكة اعتباراً من السبت 25 أيار الحالي، حيث من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة بمشيئة الله، داعيا المواطنين الى متابعة التحديثات عن الحالة الجوية على موقع دائرة الأرصاد الجوية على شبكة الإنترنت www.jmd.gov.jo أو الاتصال بمديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وعلى رقم 4916191 أو على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، او عبر تطبيق الهواتف الذكية JMDWEATHER.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية طيلة تأثير الكتلة الحارة من التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات الظهيرة، والاستماع الى ارشادات الجهات المختصة والدفاع المدني.