وزير التربية يعلن ملاحقة المعتدين على معلم مدرسة تبنة

تابع وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد معلمي مدرسة تبنة الثانوية للبنين التابعة لمديرية تربية الكورة صباح اليوم الأحد، مطمئناً على الحالة الصحية للمعلم.

وأكد الدكتور المعاني رفض الوزارة لأي شكل من أشكال الاعتداء على الزملاء المعلمين ، أو التطاول عليهم والإساءة إليهم ، وحرصها على صون كرامتهم وهيبتهم باعتبارهم أصحاب رسالة نبيلة.

وأضاف أن الوزارة ستلاحق المعتدين قضائياً ولن تتنازل عن حقها العام في هذه القضايا، حتى لو تنازل المعلم عن حقه الشخصي.

ووجه المعاني بتشكيل لجنة من الوزارة لدراسة أسباب مثل هذه الحوادث ، والتقدم بتوصيات تبين الإجراءات التربوية وغيرها التي تحد من تكرارها.

وكان معلم في مدرسة تبنة الثانوية بلواء الكورة قد تعرض لاعتداء بالحجارة من قبل احد الطلبة وبمعاونة شقيقه البالغ من العمر ٢٠ عاما .

وقال المعلم ، انه قد تفاجأ عند وصوله المدرسة وخلال الطابور الصباحي ، بقيام طالب بقذفه بحجر على رأسه دون سابق انذار افقده الوعي والقائه ارضا ، فيما قام شقيقه بقذفه بحجر اخر على بطنه امام المعلمين والطلبة .

واضاف ان المعتدين هربوا من المدرسة ، فيما تم اسعافه الى مستسفى الاميرة رأية بديرابي سعيد واجراء العلاج اللازم ، لافتا الى ان كاميرات المدرسة صورت ما حدث .

واكد المعلم ، انه كان في اجازة لمدة عام ونصف خارج البلد وعاد الى عمله منذ شهر ، وانه لم يدرس المعتدين نهائيا ، مستغربا فعلتهم .

واشار الى انه سجل قضية بحق المعتدين في مركز امن الكورة ، فيما تابع مدير التربية حالته في المستشفى وبقي معه لمدة ساعتين .