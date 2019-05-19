إليسا تغادر الى المانيا لاستكمال العلاج من ذيول مرض السرطان 

فاجأت النجمة إليسا جمهورها بنشرها خبرا صادما عن المضاعفات الصحية التي تعاني منها عقب إصابتها بمرض السرطان.

وذكرت أنها ستغادر لبنان، خلال الأيام المقبلة، لاستكمال العلاج من مضاعفات صحية تتعرض لها، منذ علاجها من مرض سرطان الثدي، الذي تعافت منه.

وتعاني إليسا من مضاعفات صحيفة في يدها، التي كانت قد خضعت لعملية جراحية خلال مطلع عام 2019 الحالي، بحسب موقع “إم تي في”، الذي أشار إلى أنها ستسافر إلى ألمانيا لإكمال علاج يدها.

وستبقى إليسا لمدة نحو 20 يوما، وذلك بعدما سافرت في السابق، إلى بروكسيل بداية العام، حيث خضعت لجراحة في يدها.