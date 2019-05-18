نصر ايراني بلا حرب بعد تراجع ترامب عن عنترياته .. وخيبة امل شديدة تصيب اتباعه الخلايجة والصهاينة والمؤلفة قلوبهم
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هل يجب أن تنسحب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.. ومتى؟؟

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