فضائية “إم بي سي مصر” تحتفل بعيد ميلاد عادل امام التاسع والسبعين

احتفلت قناة إم بي سى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، وعرضت له فيديو عقب الفاصل الأول من برنامج ‘‘رامز في الشلال ‘‘

وقد تضمن الفيديو صور للنجم الكبير ولقطات من أعماله بالإضافة لأغنية موجهة للزعيم ، وأنهت القناة الفيديو بجملة: كل سنة واحنا طيبين بيك ومعاك يا استاذ عادل امام

يذكر ان عادل إمام من مواليد 17 مايو/ ايار 1940 ولقب بالزعيم ويعد من أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام الرومانسية والسياسية والقضايا الإجتماعية.

بدأ حياته الفنية عام 1960 وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وفي يناير/كانون الثاني 2000 عين سفيرًا للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة.

قام عادل إمام ببطولة العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث كانت افلامه بالثمانينيات والتسعينيات الأعلى ايراداً في السينما، مما وضعه في طليعة الممثلين المصريين.