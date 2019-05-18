بلسان مندوبها في الامم المتحدة.. روسيا قالت كلمتها الحاسمة بشأن انهاء ملف ادلب

شكل موقف روسيا الأخير على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا حول عزم بلاده على محاربة الإرهابيين في إدلب، دليلاً لدى البعض بأن موسكو قررت بشكل قطعي إنهاء ملف ادلب.

فقد رفض المندوب الروسي الاتهامات الغربية الموجهة إلى موسكو ودمشق على خلفية التصعيد في المنطقة جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة طارئة، عقدها مجلس الأمن الدولي، بطلب من الدول الثلاث المسؤولة عن الملف الإنساني في سوريا (بلجيكا، ألمانيا، الكويت).

“ترفض اعتبار الإرهابيين محصَّنين، وسنواصل محاربتهم رغم عويل بعض شركائنا” كلام مدوي من الروسي، اعتبره البعض رسالة مبطنة لتركيا عندما قال عبارة ” عويل بعض شركائنا” فيما استعبد آخرون ذلك لأن موسكو وأنقرة على علاقات جيدة جداً وتعملان بتنسيق كامل ويومي في كل ما يتعلق بالساحة السورية، وأوضح هؤلاء بأن نيبيزيا قصد بعويل بعض الشركاء الأمريكيون ومن معهم من الأوروبيين.

كلام الروسي فهمه ناشطون على التواصل الاجتماعي على أنه موقف نهائي غير قابل للتفاوض بشأن ادلب، وتوقع هؤلاء استمرار العمليات العسكرية ضد الفصائل المتمردة بل ورشحوا تطوره ليصبح أكثر قوة وكثافة نارية.

المندوب الروسي دعا الجميع للكف عن الكيل بمكيالين في سورية، وهو ما حلله البعض على أنه رسالة روسية أخرى لكل الذين حاولوا التشكيك في الحلف الروسي ـ السوري أو دق إسفين بينهما.