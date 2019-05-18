المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود السورية



عمان _ (بترا)

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية، وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت، صباح اليوم السبت، من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.

وقال الصدر إنه تم تطبيق قواعد الإشتباك، بعد مشاهدة شخصين يحاولان الإقتراب من الأراضي الأردنية، مما أدى إلى تراجعهما باتجاه العمق السوري, وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الاكياس تحوي على 406 ألاف حبة نوع كبتاجون، و10 ألاف حبة ترامادول، و2ر18 ألف حبة كبسول جاليكا، و6ر13 ألف حبة كبسول باليركا، تم تحويلها إلى الجهات المختصة.