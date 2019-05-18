احدهم بحقه 24 طلباً.. ضبط 589 مطلوباً بقضايا مالية وجنائية

ألقت إدارة التنفيذ القضائي القبض على 589 مطلوبا عن 1219 قضية خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن حملة للبحث عن مطلوبين بقضايا مالية وجنائية مختلفة، وفق الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.

وأوضح السرطاوي أن أبرز من ألقي القبض عليهم؛ شخص بحقه 24 طلبا، و4 أشخاص مطلوبين بموجب 35 طلبا قضائيا، عن مبالغ مالية بلغت في مجموعها 604 آلاف دينار.

وأكد أن الحملة على الأشخاص المطلوبين قضائيا “ستستمر إنفاذا لأحكام القضاء، وفي سبيل المساهمة في تحقيق العدالة، ورد الحقوق لأصحابها”، داعيا المواطنين إلى التحقق بشكل دوري وعبر نوافذ الخدمة المختلفة التي توفرها إدارة التنفيذ القضائي فيما إذا كان بحقهم أية طلبات قضائية، والمسارعة بمراجعة الجهات القضائية الطالبة للحصول على كف الطلب، وفق الأصول القانونية.