غادة عبدالرازق تكشف عن محاولتها الانتحار بسبب مرض الوسواس القهري/فيديو

كشفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، عن ترددها على عيادة لأحد الأطباء النفسيين حتى الآن، موضحًة أنها كانت ستنتحر منذ حوالي 18 عامًا بسبب مرض ”الوسواس القهري“، وأن الأمر بدأ معها بحالة اكتئاب وتطورت حتى كادت تنتحر.

وأوضحت غادة عبدالرازق، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”مجموعة إنسان“، الذي يقدمه الإعلامي على العلياني، أن الطبيب النفسي عامل مساعد، لأنه يستمع جيدًا، مبينة أن الأدوية التي تتناولها زادت عن السنوات السابقة لأن المشاكل حولها تزداد.

وأكدت الفنانة المصرية، أنها تمت محاربتها حتى لا تخوض السباق الرمضاني الجاري، موضحًة أن الجهة التي تحاربها شركة إنتاج خاصة وبها فرد يعمل في جهة حكومية.

وأشارت غادة، إلى أنها تعتبر ”السبكي“، أبًا لها، مفسرًة الفيديو الذي انتشر حول قُبلاتها معه، أنها كانت في إطار العمل، وأن من قالت ”كفاية بوس“، كانت ابنته.

وعن علاقتها بالمخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، قالت إنها على خلاف دائم معه في العمل يصل لحد الصدام حتى أن فيلمها الأخير معه شهد بينهما خلاف، منوهًة أنها لا تستطيع الحكم عليه في التهم المنسوبة إليه لأنها ليست ”قاضية“، إضافة إلى أنه لم يوجه له اتهام حتى اللحظة.

واستطردت غادة قائلًة، إن الدراما المصرية تعيش هذا العام أزمة مادية كبيرة، وهو ما تسبب في غياب النجوم الكبار، إضافة إلى أن هذه الأزمة أظهرت أعمالًا لا تستحق أن تُعرض في رمضان.

ولفتت إلى أنها لا تتدخل في أي نصوص تُعرض عليها، موضحة أنها تستهويها الأفكار الجديدة، مثل نص مسلسلها ”حدوتة مُرّة“، المعروض في السباق الرمضاني الجاري، مشيدًة بالمؤلف عمر عبدالحليم، لأن فكرته جديدة وسيكون له مستقبل متميز.

واستكملت قائلًة: ”العنف في أعمالي الفنية مبرر، وكلما حققت نجاحًا تتم محاربتي بشكل أكبر“.

يُذكر أن غادة عبدالرازق، تنافس خلال الماراثون الرمضاني الجاري بمسلسل ”حدوتة مُرّة“، ويشاركها البطولة مجدي كامل، وأحمد صفوت، وغيرهما.

غادة عبدالرازق : خلافي خلاف شخصي مع شركة منتجة و ليس مع جهة حكومية.#مجموعة_انسان#غادة_عبدالرازق_مجموعة_انسان pic.twitter.com/92Dlx4xds5 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 14, 2019