رانيا يوسف تغالط نفسها وتستعيض عن العمل الفني بحديث الفساتين/فيديو

قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف، إنها غير نادمة على الأزمة التي عرفت إعلاميًا بـ“أزمة الفستان الفاضح“، الذي ارتدته في حفل ”ديرجيست“، مؤكدة أنها ارتدت الفستان كونه يواكب الموضة، وهي فنانة من الطبيعي أن ترتدي كل ما هو جديد، ولو عاد بها الزمن سترتديه مجددًا.

وذكرت رانيا خلال استضافتها في برنامج ”شيخ الحارة“، أن سبب إظهار جسدها بشكل لافت هو أنها قامت بشراء الفستان حينما كان وزنها أقل بـ5 كيلو جرامات، ثم ارتدته بعد زيادة وزنها، قائلة: ”دفعت ثمن جسمي ولو عاد بي الأمر هلبسه تاني، لأنه فستان وعجبني“.

وأضافت أن الفنانة الكبيرة إلهام شاهين ساندتها بقوة قائلة: ”وقفت معايا وقفة بألف راجل، وأنا بحبها جدًا“، في الوقت الذي قالت فيه إن تربص المحامي سمير صبري بها وتقديمه بلاغًا ضدها بعد أزمة الفستان، يرجع إلى كونه محامي طليقها الثاني، وأقام من قبل دعوى سب وقذف ضدها لصالح طليقها، وهو يمت لعائلة طليقي الثاني بصلة.

وعن تنازله عن البلاغ، قالت: ”هو يعرف جيدًا أنه ليس من حقه التنازل، ويجب ألا يذكر كلمة تنازل، فالتنازل غير قانوني والموضوع مش لعبة، فقد ذهبت للتحقيقات وتم إبلاغي أن التنازل غير مقبول، لكن في النهاية شكرًا له ولنيته“.

ووصفت رانيا الرجال بأن غالبيتهم خائنون قائلة: ”على مسؤوليتي، 90% من الرجال خائنون، وهذه جينات داخلية فيهم“، رافضة الزواج مرة رابعة، في الوقت الذي أكدت فيه أنها تعيش قصة حب حاليًا.

وذكرت أنها لم تستفد من طليقها ووالد ابنتيها المنتج محمد مختار، قائلة: ”من تتزوج منتج أو مخرج تستفيد منه ويساعدها، لكن محمد مختار لم يساعدني ولو بمكالمة تليفون، وأرفض العودة لأي من أزواجي السابقين، بمن فيهم محمد مختار لكنه والد بناتي في النهاية