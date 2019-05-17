تيسير كنعان “ابو خالد” في ذمة الله

بالغ العزاء لعموم آل كنعان الكرام، بوفاة عميدهم وفقيدهم الكبير، الوزير الفاضل والقاضي العادل المرحوم تيسير كنعان “ابو خالد”.

اسرة “المجد” التي طالما احبت واحترمت هذا الصديق الصدوق والخلوق، تشارك اسرته واهله وذويه اعمق مشاعر الحزن واللوعة، وتضرع الى المولى عز وجل ان يهبهم جميل الصبر والسلوان، وان يتغمد ابا خالد بواسع رحمته ورضوانه.

انا لله وانا اليه راجعون

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