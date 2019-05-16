7 إصابات بحادثي تصادم على طريق المطار ومنطقة المفرق

قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني ان ثلاثة أشخاص اصيبوا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع اليوم الخميس، بين مركبتين على طريق المطار.

وذكرت إدارة الإعلام في بيان ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفيي المدينة الطبية ودار السلام ووصفت حالتهم العامة المتوسطة.

كما أصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين على مثلث المنشيه بمحافظة المفرق وفقا لما ذكرته إدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في بيان ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفيي الملك طلال العسكري و المفرق الحكومي و حالتهم العامة بالمتوسطة.