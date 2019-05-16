قاتل الله الغشاشين.. لجنة الصحة والسلامة العامة في مأدبا تغلق ملحمتين

أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في مأدبا خلال جولاتها مساء امس الاربعاء ملحمتين لمخالفتهما شروط الصحة وبيع احدهما لحوما غير صالحة للاستهلاك البشري، وفقا لما ذكره رئيس اللجنة الدكتور راكان العدوان.

وقال العدوان في تصريح لـ (بترا) ان اغلاق الملحمة الأولى جاء بسبب قيام اصحابها بالذبح بداخلها، فيما اغلقت الملحمة الثانية نتيجة ضبط 250 كيلوغراما من اللحوم لها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك البشري ، حيث تم التحفظ عليها واتلافها حسب الأصول وتحويل صاحب الملحمة للجهات القضائية المختصة.

و اكد العدوان، ان الذبح مسموح به فقط داخل المسلخ البلدي لتلافي الاضرار الصحية والبيئية.