في رسالة نشرها محاميه.. بن علي يرغب بالعودة إلى تونس

نشر محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي منير بن صالحة امس الأربعاء رسالة لابن علي الذي لجأ إلى السعودية منذ ثماني سنوات، تعهد فيها بالعودة إلى بلاده.

وقال بن صالحة “نشرت الرسالة كما هي وكما طلب مني الرئيس الأسبق بصفتي محاميه، اختار أن ينشرها بصفة رسمية عن طريق محاميه لتفادي أي إحراج للسعوديين”.

ويأتي نشر الرسالة إثر تواتر اسم بن علي بوسائل الإعلام ولدى سياسيين بشأن أوضاعه الصحية ومسائل أخرى.

وكتب بن علي في الرسالة التي نسبت إليه “أرفض رفضا تاما أن يتحول شخصي إلى موضوع للتوظيف والاستثمار السياسي”.

وتابع في الرسالة ”الحمد الله الذي منّ علينا بموفور صحة وسلامة وعافية أتمناها بل وأكثر منها لكل التونسيات والتونسيين، وأنا أستغرب مما روجه البعض من أخبار تفيد بغير ذلك ما خلف الاستياء لدينا ولدى عائلتي”.

لكن أبرز ما جاء في الرسالة هو تعهد الرئيس الأسبق بالعودة إلى تونس التي غادرها إثر انتفاضة شعبية أنهت 23 عاما من حكمه الممتد منذ 1987 وحتى 2011.

وهذا أول خطاب مكتوب يتوجه به بن علي بشكل مباشر إلى التونسيين منذ مغادرته البلاد ولجوئه إلى المملكة السعودية مع عائلته.