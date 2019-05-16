حسني مبارك يشيد دون قصد بقومية حافظ الاسد الذي رفض مقايضة الجولان بالتخلي عن فلسطين  

‫قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إنها قامت بلقاء خاص مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، مشيرة إلى أنه كشف لها أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت.

وأوضحت الإعلامية الكويتية أن مبارك تحدث معها عن عواقب صفقة القرن وشارك معلومات عن حرب أكتوبر واستعادة سيناء، وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط.

وتابعت الإعلامية قائلة: “‏الرئيس حسني مبارك في لقائه معي قال لي: قلت لشيمعون بيريز: إنتوا عاوزين تدخلوا الجامعة العربية؟.. ابعد عن الكلام ده.. الجامعة العربية دي بيت العرب”.

وذكرت الإعلامية أن “‫الرئيس حسني مبارك قال: قلت لكلينتون بكل وضوح مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس. ومحاولة فرض حلول غير عادلة في قضية الشرق الأوسط بسبب اختلال موازين القوى، لن تجعل أي سلام أو تعاون دائم بل قد تنفجر الأوضاع في أي وقت”.

‏ونوهت السعيد إلى أن الرئيس مبارك قال: “شجعت رابين على التفاوض مع السوريين، وكان السوريون متحفظين في إطلاعنا على المفاوضات، وأبلغني رابين بالاتفاق مع سوريا بأنها ستأخذ أرضها، لكن نقطة الخلاف كانت في رفض السوريين إقامة علاقات وفتح سفارات، وعقب اغتيال رابين، أراد السوريون تنفيذ الاتفاق لكن بعد مجيء نتنياهو كانت الفرصة ضاعت وانتهت”.

وكان الإعلامي المصري أحمد السيد، المذيع في قناة “مصر الحياة”، قد قال في وقت سابق إن الرئيس الأسبق مبارك، تحدث خلال الحوار الذي أجراه معه ،ولم يذع، عن استرداد هضبة الجولان السورية.

وصرح المذيع وفقا لحوار مع موقع “القاهرة 24″، بأن مبارك قال: “تواصلت مع الإسرائيليين لاسترداد الجولان، ولكنهم اشترطوا افتتاح سفارة لهم في دمشق، وتفتح سوريا بدورها سفارة في إسرائيل، كنوع من الاعتراف السوري بإسرائيل، وهو الأمر الذي رفضه حافظ الأسد وقتها وكانت هذه النتيجة”.

وكانت قناة مصر الحياة، قد أعلنت انذاك أنها ستذيع في في اليوم التالي لقاء مسجلا عبر الهاتف مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، في أول ظهور له عبر قناة مصرية، بعد شهادته التي أدلى بها في قضية اقتحام السجون، لكن القناة تراجعت عن إذاعة الحوار لظروف خارجة عن إرادتها.