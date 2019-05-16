توفيراً للطاقة.. تسيير دوريات شُرطية على متن دراجات هوائية في المناطق الشاطئية والسياحية

بدأت السلطات الأمنية الأردنية، امس الأربعاء، تسيير دوريات تستخدم دراجات هوائية في بعض المناطق السياحية، لأول مرة في البلاد.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان لها، إن الدوريات بدأت بالمناطق الشاطئية في مدينة العقبة، جنوبي البلاد.

ونقل الأمن العام عن متحدثه المقدم عامر السرطاوي، قوله: “إن مديرية الامن العام باشرت بالعمل على تسيير دوريات أمنية تستخدم الدراجات الهوائية ضمن بعض المواقع السياحية في بعض مناطق المملكة”.

وأوضح السرطاوي “أن استخدام الدراجات الهوائية يأتي في مرحلته الأولى ضمن المواقع الشاطئية في مدينة العقبة؛ ليتم لاحقا التوسع في توظيفها في بعض المحافظات الأخرى”.

وأشار إلى أن “التوجه نحو هذا النوع من الدوريات جاء لكونها الأكثر ملاءمة للطبيعة الجغرافية للمواقع السياحية، ومدى مناسبتها في تحقيق تواجد فاعل للدوريات الأمنية ويسهل تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية”.

ولفت المسؤول الأمني الأردني الى أن “استخدام الدراجات الهوائية في تسيير دوريات أمنية متعارف عليه في العديد من الدول، ويسهم في توفير بيئة أمنية ضمن مواقع يصعب استخدام الآليات فيها”.

وبين “أن هذه الدوريات سيكون لها دور في تعزيز منظومة الخدمة الأمنية، نظرا لما ستوفره من استجابة سريعة وتغطية مكانية أوسع، وسهولة حركة لرجال الأمن العام”.