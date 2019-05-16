اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تحمّل تركيا نتائج معركة إدلب

أشار مفوّض الشرق الأوسط للّجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم ابو سعيد، أن معركة إدلب في سوريا ما كانت لتقع لو إلتزم الفريق التركي بالبنود التي وقّع عليها مع الطرف الروسي في “سوتشي”.
وعليه فإن المُسألة الأولى تقع على عاتقه وهو العارف القرار السوري- الروسي ، بوجوب تحرير كل الأراضي السورية التي ما زالت تقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة.
وأمل ابو سعيد، في حديث لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان، في حلّ هذه القضية بالدبلوماسية، وان تتدخل تركيا لدى تلك المجموعات وسحبها من الشمال كما وعدت، بالإضافة الى وقف عملية تهريب السلاح لهم، واللعب على وتيرة الأحداث الإقليمية، وحسم موقفها تجاه النزاعات في سوريا.