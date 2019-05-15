عدوان سعودي- اماراتي جوي يوقع مجزرة بشعة في صنعاء اليوم ويقتل عدداً من المدنيين بينهم 4 اطفال/ فيديو
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65 إصابة بالرصاص خلال قمع الاحتلال للمسيرة المليونية شرق قطاع غزة

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