في اطار حملة امنية واسعة.. ضبط 29 مروجاً ومتعاطياً للمخدرات

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه وضمن الجهود المستمرة للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات في ملاحقة تجار ومروجي وحائزي المواد المخدرة ، فقد عملوا خلال الأيام القليلة الماضية على تتبع معلومات وردت لشعب وأقسام وفروع الإدارة والمنتشرة في كافة محافظات المملكة حول نشاطات عدد منهم في بيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة ، حيث أسفرت تلك الجهود عن إلقاء القبض على ٢٩ شخصاً من بينهم مطلوبون ومصنفون خطرين، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة و ٨ أسلحة نارية.

وكان من ابرز القضايا التي تم التعامل معها في محافظة البلقاء بعد أن وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات حول مجموعة من مروجي المواد المخدرة داخل أحد المنازل في منطقة صافوط وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، مداهمة المنزل والقاء القبض على ٧ أشخاص ، وبتفتيش المنزل تم ضبط ٣٠ ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وكميات أخرى من المواد المخدرة المعدة للبيع، وسلاح ناري ومخازن وكمية من الذخيرة.

وفي قضية أخرى، ضمن اختصاص محافظة البلقاء، تم التعامل مع شخصين بحوزتهما كميات من المواد المخدرة في منطقة البقعة وألقي القبض عليهما.

وفي العاصمة تعاملت كوادر إدارة مكافحة المخدرات مع ١٢ قضية ألقت القبض خلالها على ١٢ شخصا من مروجي وحائزي المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد وخمسة أسلحة نارية.

ومن بين تلك القضايا اثنتان في منطقة سحاب شرق العاصمة، حيث جرى في الأولى مداهمة منزل مطلوب من ذوي الأسبقيات في قضايا المخدرات والذي عثر داخله بعد تفتيشه على ١٤ كفا من مادة الحشيش المخدرة و ٢٠٠٠حبة كبتاجون و ٧١٨ حبة من حبوب الترامال المخدرة، فيما زال البحث جارياً عن ذلك المطلوب ، في حين ألقي القبض في القضية الثانية على مروج بعد مداهمة منزله وضبط بحوزته كمية من مادة الكوكائين وكميات من الحبوب المخدرة وسلاح ناري محشو بالذخيرة.

وفي منطقتي القويسمة والمنارة شرق العاصمة تم التعامل مع قضيتين منفصلتين ألقي القبض خلالهما على ثلاثة من مروجي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ، كما وتم التعامل مع ثلاث قضايا وسط العاصمة، اثنتان منها في منطقة جبل التاج القي القبض خلالهما على شخصين من مروجي المواد المخدرة بعد مداهمة منزليهما وضبط بحوزتهما كميات من المواد المخدرة وسلاحين ناريين ، والثالثة كانت في منطقة الوحدات ألقي القبض فيها على شخص في الشارع العام وبحوزته كميات متفرقة من المواد المخدرة، وبدلالته جرى تفتيش منزله وضبطت كميات أخرى من تلك المواد.

أما جنوب العاصمة فقد تمت مداهمة ثلاثة من مروجي المواد المخدرة من المطلوبين وذوي الأسبقيات في قضايا المخدرات ضمن ثلاث قضايا منفصلة، وألقي القبض على الأول في منطقة ناعور داخل مركبته بعد أن حاول الفرار وصدم المركبة العسكرية التابعة للقوة الأمنية حيث تمت السيطرة عليه وتبين أن بحقه٩ طلبات وضبط بحوزته كف من مادة الحشيش وكميات أخرى من الحبوب والمواد المخدرة، كما والقي القبض على الثاني والمسجل بحقه ٤ طلبات داخل منزله في منطقة ضاحية الياسمين وبحوزته كمية من مادة الكوكائيين وكميات أخرى من مادة الحشيش والحبوب المخدرة وسلاح ناري ومبلغ مالي، أما الثالث فقد تمت مداهمة منزله في منطقة بيادر وادي السير وتبين أن بحقه ٣ طلبات وضبط بحوزته كف من مادة الحشيش وكميات من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع.

وفي شمال العاصمة ألقي القبض على شخصين أحدهم مسجل بحقه ٣ طلبات بعد مداهمة منزله في منطقة أبو نصير وبحوزته كميات متفرقة من المواد المخدرة ، أما الثاني فقد ألقي القبض عليه بعد أن اشتبهت إحدى الدوريات التابعة لإدارة مكافحة المخدرات به أثناء مسيره بالشارع العام في منطقة الهاشمي وتبين أنه من ذوي الأسبقيات في قضايا المخدرات ، وبتفتيشه ضبط بحوزته سلاح ناري محشو بالذخيرة.

وعن باقي محافظات المملكة فقد ضبطت كوادر إدارة مكافحة المخدرات حقيبة بداخلها١٥ ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة أخفيت في أحدى المناطق الخالية شرق مخيم الزعتري في محافظة المفرق فيما زال البحث جارياً عن المتورطين بإخفائها ، كما وألقي القبض في ذات المحافظة على أحد المروجين بعد مداهمة منزله وبحوزته نص كف من مادة الحشيش و ٥٠ حبة كبتاجون وسلاح ناري.

وفي شمال المملكة ألقي القبض على شخص بعد معلومات وردت حول حيازته لكميات من المواد المخدرة داخل منزله في منطقة التطوير الحضري في مدينة اربد حيث جرى مداهمته وضبط بحوزته كفان من مادة الحشيش وكميات أخرى من الحبوب المخدرة ، وفي الرمثا جرى متابعة مطلوب مسجل بحقه ١٢ طلبا بعد مشاهدته من قبل احدى دوريات قسم مكافحة المخدرات هناك حيث قام باطلاق النار باتجاه طاقم الدورية من سلاح ناري وحاول الفرار إلا أنه تمت متابعته وألقي القبض عليه وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته إضافة لكميات كبيرة من المواد المخدرة.

وفي محافظة الكرك جنوب المملكة ألقي القبض على مطلوب من ذوي الأسبقيات في قضايا المخدرات داخل منزله في منطقة القصر وضبط بحوزته ٥ كفوف من مادة الحشيش و٢٣٠٠ حبة كبتاجون وكميات أخرى من مادة الجوكر والحشيش المعدة للبيع ومبلغ مالي ، في الوقت الذي نفذت فيه مداهمة لمنزل أحد الأشخاص من المروجين في محافظة العقبة وعثر داخله على كفين من مادة الحشيش و ٤٤٠حبة كبتاجون والتحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على ذلك الشخص.

وضمن إقليم الوسط القي القبض على ثلاثة أشخاص داخل مركبة في مدينة مادبا وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ، كما وألقي القبض على آخر بحوزته كمية من المواد المخدرة في محافظة الزرقاء.

جرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.