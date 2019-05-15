رب ضارة نافعة.. أحداث الخليج رفعت بورصة إيران وأرعبت أمريكا وإسرائيل

رحبت صحيفة إيرانية صدرت اليوم الثلاثاء، بتداعيات “أحداث الفجيرة” على البلاد، لا سيما لجهة ارتفاع أسعار النفط وانتعاش البورصة الإيرانية.

واعتبرت صحيفة “كيهان” في عددها اليوم، أن “استهداف سفن وناقلات نفط قبالة ساحل إمارة الفجيرة الإماراتية أدى إلى صعود بورصة إيران وهبوط البورصات في دول الخليج وارتفاع أسعار النفط، وهذه الأحداث أخافت أمريكا وإسرائيل وحلفاءهما العرب، والعرب صامتون وكأن شيئا لم يحدث”!

وكان لافتا بالنسبة لصحيفة “كيهان”، الطريقة التي تعاملت بها الإمارات مع الحدث، إذ أنكرت بداية “التفجيرات”، ونفى حاكم الفجيرة الأمر، وغابت وسائل الإعلام كليا عن الخبر أكثر من 16 ساعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الحادث، انخفضت مؤشرات الأسهم في جميع دول الخليج العربي بشكل حاد. وأدى هذا إلى “اشتعال” الأسواق”.

وأضافت أن مؤشر الأسهم تباطأ في معظم الأسواق الأوروبية والعالمية، كما ارتفعت أسعار النفط بنسبة نصف في المئة”.

وشددت “كيهان” في هذا السياق، على أن أهمية ما حدث قبالة ساحل الفجيرة يكمن في أن الميناء يعد ثاني أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، ويضم 12 شركة عالمية متخصصة في مجال تخزين وتداول النفط.

كما أنه يوفر إمكانية تصدير 70% من نفط أبوظبي من دون الاعتماد على مضيق هرمز كطريق رئيسي لتصدير النفط، لذلك فهو يؤدي دورا مهما في الأمن الوطني الإماراتي، وفق ما أفادت صحيفة “البيان” الإماراتية.

وكانت إيران دعت إلى كشف أبعاد الهجوم الذي استهدف ناقلات نفط قرب المياه الإقليمية الإماراتية، فجر الأحد.

ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، استهداف السفن الأحد الماضي قرب ميناء الفجيرة، بالباعث لـ “القلق والأسف”، داعيا إلى “توضيح الأبعاد الدقيقة للحادث”.