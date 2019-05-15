بعد نجاح ضربتهم امس.. جماعة الحوثي تتوعد السعودية بضربات جديدة 

توعد عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله الحوثية محمد البخيتي، امس الثلاثاء، المملكة العربية السعودية بضربات جديدة على غرار الضربة التي استهدفت مضخة النفط اليوم، مؤكدا أن العمليات تأتي ردا على حرب المملكة في اليمن.

وقال البخيتي في تصريحات صحفية لـ قناة “الميادين” إن “العملية اليوم تشكل تحولاً كبيراً في الرد على العدوان السعودي على اليمن”، مؤكدا أن “الضربة اليوم تأتي في سياق حق دفاع اليمنيين عن النفس وستستمر”.

وأضاف: “نقول للسعوديين والاماراتيين ضرورة مراجعة حساباتهم لان حربهم على اليمن سترتد عليهم”، مبينا أن “السعودية من الطبيعي أن تقلل من أهمية الضربة التي تم توجيهها اليها وهي لم تعترف بكل الضربات”.

وقال البخيتي “على الرياض أن تهيئ الرأي العام السعودي لإمكانية تلقيه ضربات جديدة”، مشيرا الى أن “موازين القوى أصبحت تتغير لصالح القوى الوطنية المناهضة للعدوان على اليمن”.

وأوضح بالقول “أنصح السعودية والإمارات بتغيير سياساتها في المنطقة لأنهما سيكونان أكبر الخاسرين في أي مواجهة”.

وارتفعت أسعار النفط امس الثلاثاء، بأكثر من 1% بعد الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منشآت حيوية في السعودية، أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

كما أكد ممثل حركة أنصار الله اليمنية في العراق محمد القبلي، امس الثلاثاء، أن حركته ستنفذ ضربات صاروخية جديدة خلال الساعات المقبلة تستهدف عدد من المنشآت الحيوية داخل العمق السعودي، فيما بين أن حركة أنصار الله وسعت دائرة الاستهداف الصاروخي تجاه السعودية.

وقال القبلي في تصريح لوكالة المعلومة العراقية، إن “الهجمات التي حققتها حركة أنصار الله داخل العمق السعودي تعد البداية لهجمات مرتقبة ستنفذ تجاه عدد كبير من المنشآت الحيوية السعودية”، لافتا إلى إن “العملية التي تم تنفيذها تأتي في سياق الدفاع عن النفس كون اليمن تتعرض للحصار والقصف البحري والجوي المستمر منذ سنوات من قبل السعودية وحلفائها”.

وأضاف أن “الساعات المقبلة ستشهد هجمات صاروخية مركزة لحركة أنصار الله داخل العمق السعودي تجاه عدد من المواقع النفطية والعسكرية”، مبينا أن “الحركة وسعت دائرة الاستهداف الصاروخي تجاه المناطق السعودية”.

وبين القبلي، أن “استهداف خطوط نقل النفط السعودية حققت نتائج كبيرة أبرزها ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن شلل القطاع النفطي السعودية بنسبة كبيرة كونه توقف عن الإنتاج”، موضحا أن “الهجمات ستستمر حتى خلاص اليمن من الحصار وحرب الابادة التي تقوم بها السعودية ضد المدنيين”.

وكانت قناة المسيرة قد أفادت بأن طائرات مسيرة تابعة لقوات “أنصار الله” اليمنية، نفذت امس الثلاثاء “عملية عسكرية كبرى” ضد أهداف سعودية، ونقلت القناة عن مصدر قوله إن “هذه العملية العسكرية الواسعة تأتي ردا على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا”، مضيفا أن “أنصار الله مستعدة لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر”.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، في وقت سابق، أن محطتين لضخ النفط لخط الأنابيب شرق – غرب تعرضتا لهجوم بطائرات مفخخة.

وتقود السعودية تحالفا في اليمن ينفذ، منذ مارس/اذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، فيما يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.