اتلاف مواد غذائية وعصائر واغلاق مقلع حجري في محافظة عجلون

اتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون 400 لتر من العصائر والمواد السائلة و100 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، كما حررت عددا من المخالفات لملاحم لعدم التزامها بالذبح داخل المسلخ البلدي، بالاضافة الى الكشف على عدد من مشاغل ومعامل الألبان المخالفة للشروط الصحية خلال 25 زيارة تم تنفيذها لمؤسسات غذائية ونتافات دواجن وقصابين منذ بداية شهر رمضان.

وقال رئيس اللجنة محافظ عجلون علي المجالي، لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، انه ومنذ بداية شهر رمضان الفضيل تقوم لجنة الصحة والسلامة العامة في عجلون بجولات رقابية ميدانية مكثفة على المحلات التجارية والدواجن والملاحم للتأكد من سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.

واضاف المجالي، ان لجان الرقابة الصحية والكشف على الاسواق المشكلة من قبل غرفة الصناعة تنفذ خطتها الرقابية من خلال العمل على نظام شفتين صباحي ومسائي من اجل التأكد من مطابقة المواد الغذائية التي تباع للمواطنين لشروط الصحة والسلامة العامة والتقيد بالتسعيرة.

من جهة اخرى، اشار المجالي الى انه تم ايقاف مقلع حجري عن العمل بعد ورود شكاوى من المواطنين بأضراره السلبية عليهم، داعيا الى الابلاغ عن اية ملاحظات او شكاوى ليتم التعامل معها بالسرعة الممكنة.