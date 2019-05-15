ابتداءً من السبت المقبل.. موعد دوام المعلمين بالمدارس خلال الامتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم دوام معلمي المدارس في المملكة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، والتي ستبدأ يوم السبت المقبل الثامن عشر من شهر ايار الحالي.

وعممت الوزارة على مديرياتها في الميدان وإدارة التعليم الخاص، ومديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، ووكالة الغوث “الأونروا”، بأن يكون دوام معلمي المدارس من التاسعة والنصف صباحا للفترة الصباحية، والحادية عشرة والنصف ظهرا للفترة المسائية.

يذكر أن الوزارة قد حددت في وقت سابق مواعيد اختبارات نهاية العام، بحيث يبدأ الاختبار عند العاشرة صباحا للفترة الصباحية وعند الثانية عشرة ظهرا للفترة المسائية.