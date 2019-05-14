11 اصابة بحادثي تصادم مركبات في منطقتي عمان والرمثا

اصيب ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء، بين مركبتين في منطقة جاوا بعمان، بحسب ما اعلن الدفاع المدني.

وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير، وحالتهم العامة متوسطة.

كما أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع اليوم ايضاً بين مركبتين في الرمثا، بحسب ما ذكره الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الرمثا الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.