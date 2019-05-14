وفاة شخصين واصابة ثالث بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

توفي شخصان وأصيب آخر بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع، ظهر اليوم الثلاثاء، بين مركبتين إحداها إنشائية على الطريق الصحراوي بمنطقة المحمدية.

وقالت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، إن كوادر الدفاع المدني قد عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله، وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى معان الحكومي، مبينة أن حالة المصاب العامة متوسطة.

مشاركة 0 مشاركة 0 مشاركة